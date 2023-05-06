В Долине Славы депутаты Мурманской областной Думы и северяне почтили память защитников Заполярья

На территории мемориального комплекса 6 мая прошли мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выступая на торжественном митинге, Сергей Дубовой отметил, что Долина Славы – знаковое место для всех жителей области: именно здесь в 1941 году было остановлено наступление немецко-фашистских войск, рвавшихся к Мурманску. Кровопролитные бои унесли тысячи жизней защитников Заполярья. Недаром Долину Славы ранее называли Долиной Смерти.

- Раны, нанесенные той страшной войной, и сегодня пронзительной болью отдаются в наших сердцах. По сей день наши поисковики находят на Кольском полуострове останки павших бойцов и проводятся их захоронения, - сказал спикер регионального парламента. - Низкий поклон воинам Великой Отечественной за всё, что они сделали для нашей страны, для всего человечества. Их подвиг никогда не будет забыт. А на примере солдат Победы всё новые поколения наших соотечественников учатся преданно и честно служить своей стране, отдавать все силы ради её величия и процветания.

Память павших героев участники митинга почтили минутой молчания. Затем они возложили венки к мемориалу «Скорбящая мать» и цветы к могилам на поисковом кладбище.

Торжественное мероприятие завершилось военно-исторической реконструкцией. Также рядом с мемориальным комплексом была развернута многофункциональная площадка, где работала полевая кухня, были организованы выступления самодеятельных коллективов и выставка современной и исторической техники.

В этот же день делегация регионального парламента побывала у обелиска воинам, умершим в 37-м медсанбате 52-й стрелковой дивизии. Над мемориалом областная Дума шефствует с 2015 года. По информации краеведов, в медсанбат доставляли раненых в боях за «Чёртов перевал» и высоту 314,9, где погибло много морских пехотинцев. На личные средства депутатов и сотрудников аппарата монумент был отремонтирован, а внутренняя территория – облагорожена.

Парламентарии возложили цветы к памятнику и почтили память павших минутой молчания.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27775/