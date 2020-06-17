В Долине Славы нашли 125 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В правоохранительные органы Мурманска в минувшие выходные поступило сообщение об обнаружении опасной находки. Граждане пояснили, что на территории мемориального комплекса «Долина Славы» около одного из памятников обнаружено большое количество предметов, похожих на боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Для обеспечения безопасности и идентификации боеприпасов на место были направлены специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь» Заполярной Росгвардии. Обследовав опасную находку, росгвардейцы установили, что перед ними 125 шт. 20мм унитарных артиллерийских выстрелов времён войны. В связи с тем, что боеприпасы представляли опасность, взрывотехники Росгвардии до приезда следственно-оперативной группы на месте организовали оцепление и обеспечивали безопасность окружающих, после чего передали выстрелы представителям СОГ для проведения проверки и дальнейшего уничтожения инженерными подразделениями.