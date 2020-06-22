В Долине Славы появился «Сад памяти»

Сегодня в Мурманской области закончилась Всероссийская акция «Сад памяти». Последняя точка была поставлена в Кольском районе. В Долине Славы губернатор Заполярья Андрей Чибис, командующий Северным Флотом Александр Моисеев, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и глава администрации Кольского района Александр Лихолат высадили целую аллею саженцев.

Дата выбрана не случайно. Именно 22 июня 1941 года, в четыре часа утра, началась Великая Отечественная война. Самая кровопролитная война в истории человечества длилась 1418 дней и ночей и унесла миллионы человеческих жизней.

В годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех городах страны волонтеры высадили 27 миллионов деревьев, в память о каждом погибшем человеке.

В Кольском районе акцию «Сад Памяти» поддержали жители Мурмашей, Туломы, Молочного, Ура-Губы, Мишуково, Междуречья и, конечно же, самого районного центра. Всего в муниципалитете волонтеры высадили 120 саженцев.

- Мой дед погиб в битве на Курской дуге, - рассказал Андрей Чибис. – Шесть лет назад мы с моим отцом нашли братскую могилу в Калужской области, в которой он похоронен. Тогда я первый раз в жизни видел, как плакал отец. Этот сад в Долине Славы в память о тех мальчишках, которых матери не дождались домой. Он для тех, кто погиб, защищая своей грудью Заполярье и свою страну, чтобы сегодняшнее поколение не узнало о тех ужасах.