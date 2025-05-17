В Долине Славы проходит слёт «Молодёжь Мурманска — потомки солдат Великой Победы»

С 16 по 18 мая в районе Долины Славы расположится палаточный лагерь традиционного ежегодного патриотического слёта «Молодёжь Мурманска — потомки солдат Великой Победы». Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и памяти патриарха поискового движения Мурмана, почётного гражданина Мурманской области и города Мурманска Льва Васильевича Журина.

Для участия в слёте заявились семь команд: две команды представляют Мурманский индустриальный колледж, ещё две — десантный военно-патриотический клуб «Витязь», одна — военно-патриотический клуб «Рать», и ещё одна команда состоит из волонтёров «Добро. Центра развития волонтерского движения».

Три дня участники слёта проведут в походных условиях, научатся ставить палатку и готовить пищу на костре, отдадут дань памяти героям Великой Отечественной войны и, конечно, примут участие в конкурсной программе, подготовленной организаторами — Молодёжным центром гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Молодёжь51».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29980&page=1