В Долине Славы прошло патриотическое мероприятие молодёжи из разных регионов страны

Участники патриотического тура «Дорогами двух великих Побед», которые приехали в Мурманскую область из 32 регионов России, собрались 16 августа у мемориала Защитникам Заполярья почтить память героев.

Гостей приветствовали первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, глава регионального парламента Сергей Дубовой.

«Здесь наши воины остановили фашистов, защитив Мурманск и Кольское Заполярье в тяжелейших боях, длившихся четыре года. Их мужество навсегда останется символом подвига. Спасибо организаторам — «Росатому» и «Росмолодёжи», а также вашим регионам за поддержку. Мурманская область выбрана не случайно: это земля первых в мире АЭС за Полярным кругом и атомного ледокола «Ленин», а также база атомного флота. Важно, что вы, увидев всё своими глазами, станете проводниками этой памяти. Благодарю вас за преданность делу сохранения истории наших достижений! Вы — амбассадоры ценностей, делающих страну сильной», – сказала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Сергей Дубовой отметил, что северная земля хранит память о героизме защитников Кольского Заполярья, которые превратили эту долину в непреодолимый рубеж, в долину смерти для фашистских захватчиков.

— Победа, добытая в те далекие годы в тяжёлых боях, обращена в настоящее и будущее. Ведь на истории своего народа воспитывается новое поколение россиян, которым предстоит преумножить то, что завоевано старшим поколением, - сказал спикер, поблагодарив ребят за активную гражданскую позицию и пожелав им успехов и веры в себя на благо процветания нашей великой страны – России.

Участники мероприятия почтили память защитников Отечества минутой молчания и возложением венков и цветов к мемориалу. Особым моментом церемонии стала передача капсулы с землёй, привезённой участниками из своих регионов. Эта земля – с мемориалов, воинских захоронений и мест боевой славы – символизирует связь поколений и единство народов России.

Руководитель программы «Гостеприимные города «Росатома» Вита Саар передала капсулу на хранение, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.

«Мы идём по гостеприимной земле Мурманской области — суровой, доблестной и прекрасной. Через Полярные Зори, Ревду, Мурманск. Мы идем следом героев: отважных моряков, бесстрашных летчиков, мудрых разведчиков и гениальных ученых, чей ядерный проект приблизил Великую Победу 80 лет назад. Сегодня, с благодарностью в сердце и памятью о тех битвах, мы передаем эту капсулу — символ нашего единства. Наши ценности неизменны: верность прошлому, стремление к светлому будущему и новые пути к великим свершениям», – сказала Вита Саар.

Торжественная церемония стала частью масштабного тура «Дорогами двух великих Побед», посвящённого героическому прошлому и мирным достижениям атомной отрасли России.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551896/#&gid=1&pid=34

-

