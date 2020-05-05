В Долине Славы сегодня почтили память героев Великой Отечественной войны

Все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, в Мурманской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией отменены. Поэтому обычно торжественное и многолюдное событие с митингом, шествием, показательными выступлениями, выставкой техники впервые в истории прошло в усечённом формате и при ограниченном количестве участников.

Губернатор Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и другие официальные лица возложили цветы и венки к монументу «Звезда» и памятнику «Скорбящая мать», отдали дань памяти нескольким тысячам воинов, оставшихся навсегда в мерзлой земле Долины Славы.

«Мы сегодня чтим память героев, которые остановили фашистов на этой священной земле. Не дай Бог нам с вами и последующим поколениям пережить подобное. Мы обязаны хранить память о событиях Великой Отечественной войны, о тех, кто защищал Заполярье, чтобы такого больше никогда не случилось», - сказал губернатор.

В торжественной церемонии я приняли участие и представители законодательной власти Мурманской области. Мурманскую областную Думу представлял глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- День Победы - священная дата для каждого живущего в нашей стране, - отметил спикер Думы. – Она объединяет всех, поскольку нет семьи, которой бы не коснулась война. Защитники Кольского Заполярья доблестно сражались на фронте, трудились в тылу и внесли огромный вклад в Победу. Сохранить память о подвиге героев – наш святой долг.

Как рассказал командующий Северным флотом Александр Моисеев, основные торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, с учётом всех ограничений, пройдут 9 мая в Мурманске. У памятника Защитникам Советского Заполярья состоится церемония возложения цветов и венков. При хорошей погоде в небе над городом-героем состоится демонстрационный полёт. В нём примут участие 17 летательных аппаратов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота. Также в нескольких городах Мурманской области прогремят артиллерийские салюты, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.