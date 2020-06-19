В Долине Славы состоится международная акция «Сад памяти»

20 июня в 12.00 стартуют высадки деревьев в Долине Славы в рамках международной акции «Сад памяти». Акция посвящена празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: по всей стране добровольцы высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем герое.

Акцию «Сад памяти» в Мурманской области организует проектный офис развития Арктики совместно с Экофондом Сибирского федерального университета, экологической организацией «Чистая Арктика» и всероссийским добровольческим движением «Волонтёры Победы».

В высадке деревьев примут участие представители исполнительных органов государственной власти, национально-культурных автономий, казачьих обществ, общественных организаций. Завершится акция 22 июня, сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.