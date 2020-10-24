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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.20 17:35

В Долине Славы состоялась церемония захоронения останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

На поисковом кладбище мемориального комплекса «Долина Славы» преданы земле останки солдат, обнаруженных поисковиками за сезон 2020 года.

В траурном митинге приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета областной Думы Михаил Ильиных, командование Северным флотом, представители силовых структур региона, члены поисковых и общественных объединений.

Сергей Дубовой отметил, что день разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье - святая дата для каждого жителя Мурманской области:

— Этот день календаря окрашен кровью наших предков, которые не дрогнули и пожертвовали всем ради мира и свободы Отчизны, ради нас с вами – их детей и потомков. Места боев за Кольский Север, уверен, дороги каждому северянину. Мы с трепетом приходим в Долину Славы, чтобы поклониться и отдать почести защитникам Советского Заполярья. Сегодня мы предаём земле останки героев и патриотов нашей страны, наших бесстрашных воинов. Все они хотели жить: молодые ребята, смело вступившие в бой с врагом – пехотинцы, танкисты, саперы, летчики, разведчики, партизаны. Этим ребятам мы обязаны всем. И наш долг – сохранять и восстанавливать память о них. Для нас бесценно возвращение из небытия каждого бойца, каждого имени на могилах неизвестных солдат! Пусть павшие герои-защитники покоятся с миром. Пусть знают, что наша «Вахта памяти» никогда не закончится!

Спикер областной Думы поблагодарил поисковиков за всё, что они делают для увековечивания памяти советских солдат.

Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания и возложили к могилам цветы и венки.

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