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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.22 11:00

В Долине Славы состоялась церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

8 октября на территории мемориального комплекса Долина Славы прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В них приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис,  глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат Думы Михаил Белошеев, командование Северным флотом, представители силовых структур региона, члены поисковых и общественных объединений.

 «Сегодня мы в очередной раз вспоминаем героев нашей Родины. Они отдали за защиту страны высокую цену — свою жизнь. Мы живем благодаря их подвигам. Важно помнить уроки истории и делать все, чтобы защитить свою землю. Сегодня наши северяне с отвагой и храбростью выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Именно память о героях Великой Отечественной войны даёт мощный стержень, стальной характер нашим бойцам и воинам. Они достойны поколения победителей, которые в невыносимых условиях не только выдержали оборону, но и пошли в наступление», — сказал губернатор.

Глава региона выразил признательность поисковикам, отметив, что именно благодаря их работе герои похоронены с воинскими почестями.

 Сергей Дубовой отметил, что в Долине Славы шла великая битва, и её исход был очевиден:
— Решили его они – известные и безымянные герои. Они стояли намертво, защищая родную землю, своих близких, право жить в свободной стране. Мы это помним. Помним и то, какой огромной была цена Победы, как велик подвиг защитников Заполярья.

Слова благодарности парламентарий адресовал поисковикам за гражданскую позицию, энтузиазм и неравнодушие.

Также к участникам мероприятия обратился заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин.

«Уважаемые товарищи, дорогие земляки! Ежегодно мы собираемся в значимом для всех северян месте — Долине Славы, чтобы почтить память героев и увековечить их имена. Эта работа будет продолжаться. Мы сохраним память и передадим ее нашим потомкам. Важно, что здесь присутствует молодёжь. Ведь именно вам продолжать историю государства», — отметил Игорь Курочкин.

В рамках митинга была представлена памятная плита с именами 60 воинов-союзников — участников Северных конвоев, моряков и лётчиков из США, Великобритании, Канады, Индии, Китая, Польши. Все они погибли при защите Кольского Заполярья.

По окончании митинга состоялась церемония захоронения останков 132-х советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили венки и цветы в память о подвигах героев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в текущем году поисковые работы останков советских воинов проводили 15 поисковых объединений Мурманской области на территориях Кандалакшского, Кольского районов, Печенгского округа, а также Заозерска и Североморска по двум направлениям Мурманское и Кандалакшское.

В течение поискового сезона 2022 года состоялось более 200 полевых поисковых выходов и экспедиций. В них принимали участие 340 человек.

По состоянию на 30 сентября поисковиками Мурманской области были найдены останки 134-х воинов. Из них 8 именных, 126 безымянных. Двоих солдат захоронят на их Родине — в Белоруссии и республике Марий Эл.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24724/

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