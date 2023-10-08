7 октября в Долине Славы состоялась церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот день в 1944 году началась Петсамо-Киркенесская операция, которая позволила разгромить противника.

К северянам, поисковикам и участникам мероприятия обратился губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что жители области ежегодно приходят сюда, чтобы придать земле останки героев той страшной войны.

«Это память чрезвычайна важна для нас, нашей страны и всех поколений. Воспитанные подвигами Великой Отечественной войны, сегодня ребята в рамках проведения специальной военной операции опять защищают страну, людей. Подвиг победителей всегда будет в нашей памяти. Никто не забыт и ничто не забыто», — сказал он.

Также к участникам мероприятия обратился заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин.

«Совсем недавно Северный флот завершил акцию «Сила в Правде». Мы хотели подчеркнуть, что достоверная информация о нашем участии в Великой Отечественной войне и специальной военной операции — крайне важно. От имени командования Северного флота, военного совета выражаю благодарность поисковому отряду за их работу и участие в патриотическом воспитании, а также северянам за их ежегодное участие в мероприятии. Не сомневайтесь, воины-североморцы свято хранят традиции, заложенные защитниками Заполярья», — сказал Игорь Курочкин.

По окончании митинга состоялась церемония захоронения останков 36 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили венки и цветы в память о подвигах героев.

Известны имена останков пяти бойцов, которые обнаружили на правом и левом берегах реки Западная Лица:

- красноармеец Дружинин Данил Семёнович;

- красноармеец Цветков Пётр Петрович;

- красноармеец Бебко Леонид Николаевич;

- красноармеец Гурьянов Павел Ильич;

- красноармеец Мясников (имя и отчество не установлены).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году поисковыми группами на территории Мурманской области обнаружены останки 58 солдат, тех, кто отдал свою жизнь защищая Кольское Заполярье. 14 сентября на воинском мемориальном кладбище Алакуртти были преданы земле 22 бойца.

Фото: https://gov-murman.ru