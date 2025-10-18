В Долине Славы состоялась церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистский войск в Заполярье. На митинге к северянам, поисковикам и участникам обратился губернатор Андрей Чибис.

«Несмотря на то, что прошло уже больше 80 лет, каждый год находят наших бойцов, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, находясь в священном для всех северян месте, мы захороним останки героев. Они найдут здесь вечный покой. Спасибо всем поисковикам, всем волонтерам, всем, кто сохраняет память о подвиге нашего народа. Здесь присутствуют сегодня люди разных поколений, много молодых людей, – и за это отдельное спасибо организаторам и им самим. Важная задача – передать новым поколениям понимание того, какой ценой удалось отстоять нашу великую землю. Эта память должна жить вечно. Вспоминая героев Великой Отечественной войны, защитников Заполярья, мы чётко понимаем, что именно на их примере воспитаны нынешние ребята, которые вновь защищают нашу страну от фашизма, от врага. И делают это достойно, с доблестью и честью», – сказал глава региона.

«Сегодня, когда на поле боя в очередной раз решается судьба нашей Родины, мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто отстоял её свободу и независимость. 81 год назад защитники Советского Заполярья разгромили немецко-фашистские войска, освободили Мурманскую область и Северную Норвегию. В течение трёх с половиной лет воины 14 армии, моряки Северного флота сдерживали врага, превратив рубеж реки Западная Лица в Долину Славы советских воинов и долину смерти для фашистов. Победа нашим бойцам досталась дорогой ценой. Тысячи защитников Кольского полуострова отдали за неё свои жизни. Сегодня мы предаём земле останки советских солдат и командиров. Их мужество, стойкость и героизм являются вдохновляющим примером для нынешнего поколения воинов-североморцев, которые в данный момент уничтожают последователей нацизма в зоне специальной военной операции. Вечная память и вечная слава погибшим героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей Родины!», – сказал командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что северяне проявили массовый героизм: вместе с военнослужащими за победу боролись в тылу судоремонтники, железнодорожники, портовики, учителя, врачи, юные жители региона.

- Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье стал важной частью общей Победы советского народа над гитлеровской Германией, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой. - Победители – это моряки, разведчики, летчики, десантники, а еще это - вчерашние школьники, учителя, рабочие, инженеры, рыбаки. Здесь, в суровом северном крае, они проявляли героизм и беспримерное мужество. Все одинаково понимали свой долг перед Родиной, верили в Победу и были едины в своем горячем желании защищать свой дом «до последнего». Они гибли, не думая о славе и почестях. Выстоять и победить – вот что было главной целью.

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин напомнил в том числе о подвиге воинов Полярной дивизии, которые ушли на фронт добровольцами, не имея боевого опыта, и стали грозной силой на наших рубежах.

Почётным гостем церемонии стала Елена Конева – внучка Маршала Советского Союза Ивана Конева. В своём выступлении она подчеркнула, что воины и жители Заполярья своим беззаветным мужеством в годы войны не только сковывали огромные силы врага, но и обеспечивали поддержку других регионов и других фронтов. «Казалось, что я знаю о войне все. Но побывав в музее Долины Славы, здесь, на этой земле, понимаешь, в каких суровых условиях шла борьба. Низкий поклон защитникам и жителям Заполярья!», – подчеркнула Елена Конева.

По окончании митинга на территории поискового кладбища мемориального комплекса были преданы земле останки 42 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили венки и цветы в память о героях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, останки воинов обнаружили поисковые объединения в 2025 году. Удалось узнать имена шести бойцов: краснофлотец Савельев Никита Павлович, красноармейцы Зимин Павел Александрович, Лапо Владислав Викентьевич, Блинов Егор Ефимович, Космачев И.В. (имя и отчество не установлены), Спинкин Андрей И. (отчество не установлено).

В этом году поисковые работы проводились на территориях Кандалакшского, Кольского, Печенгского округов, территориях ЗАТО город Заозерск и ЗАТО г. Североморск. Всего были найдены останки 52 воинов, 10 из которых преданы земле 14 сентября на воинском кладбище Алакуртти.

В этот же день делегация регионального парламента побывала у обелиска воинам, умершим в 37-м медсанбате 52-й стрелковой дивизии. Над мемориалом, расположенном на 1447 км трассы «Кола», Мурманская областная Дума шефствует с 2015 года. Здесь неоднократно проводились ремонтно-восстановительные работы, ежегодно проводится очистка территории, работы по благоустройству.

Парламентарии возложили цветы к обелиску и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

