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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 17:00

В Долине Славы состоялись памятные мероприятия в честь 76-й годовщины Великой Победы

В преддверии 9 мая в Долине Славы прошли торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, парад воинских частей Северного флота и показательные выступления морских пехотинцев. Благоприятная обстановка по коронавирусу в регионе позволила в этом году провести традиционное событие на территории мемориального комплекса.

В торжествах приняли участие губернатор Андрей Чибис, командующий Краснознаменным Северным флотом Александр Моисеев, председатель областной Думы Сергей Дубовой, дети войны, труженики тыла, члены поисковых объединений, северяне. Глава администрации областного центра Евгений Никора совместно с заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска Михаилом Белошеевым тоже принял участие в памятных митингах, которые прошли около мемориала «Воинам Полярной дивизии» и на территории мемориального комплекса «Долина Славы».

Открывая митинг памяти, глава региона отметил – за десятки лет, что минули с окончания войны, выросло несколько поколений людей, которые не знали тех тревог и бомбежек, но помнят подвиг народа.

«Мы находимся в священном месте, в Долине Славы, где захоронены более 7000 солдат. Северянам не нужно объяснять цену Победы. Бойцы Красной армии, Северного флота, Полярной дивизии в условиях Крайнего Севера держали оборону три долгих года. Они знали, что сражаются за свой дом, за родных, за жизнь будущих внуков и правнуков. Они сражались за Родину. Вечная слава народу-победителю!» – приветствуя ветеранов и земляков, сказал Андрей Чибис.

– Честь и хвала бойцам, которые ценой собственной жизни отстояли город-герой Мурманск, – рассказал Евгений Никора. – Несмотря на то, что это зачастую были совсем молодые мальчишки, они были наделены невероятной силой духа. Все то, что сегодня у нас есть, мы имеем благодаря их героизму и стойкости. Они подарили нам будущее, за что мы перед ними в неоплатном долгу.

– Каждый год в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне жители Мурманской области приезжают к мемориальному комплексу «Долина Славы», чтобы почтить воинов, которые пали при обороне Кольского Заполярья. Это давно уже стало традицией, важность которой трудно переоценить, – пояснил Михаил Белошеев. –  Благодаря таким мероприятиям мы сохраняем и передаем молодым поколениям память о славных бойцах. Ценой собственной жизни они не дали врагу пройти к городу-герою Мурманску. Вечная им слава. 

По окончании митинга под звуки марша в исполнении духового оркестра парадным строем прошли военнослужащие Северного флота. Затем участники торжества возложили венки и красные гвоздики к памятнику «Скорбящая мать» и к могилам солдат, найденных поисковиками на полях сражений в Заполярье.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на площадке рядом с мемориалом северянам представили выставку военной техники. Члены военно-исторических клубов «Титовский гарнизон» и «Заполярный рубеж» показали масштабную реконструкцию боя «Бессмертный подвиг Анатолия Бредова», также вниманию участников памятного мероприятия была предложена концертная программа.

Напомним, мемориальный комплекс «Долина Славы» расположен на месте, где было остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков на столицу Заполярья. Огромную роль в этом сыграла легендарная Полярная дивизия. Бойцам прославленного воинского соединения удалось переломить  ход военных действий по защите Мурманска в пользу войск Карельского фронта. Была восстановлена линия обороны на восточном берегу реки Западная Лица, которую враг не смог преодолеть до конца войны.

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Последние комментарии

Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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