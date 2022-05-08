В Долине Славы состоялись памятные мероприятия в честь 77-й годовщины Великой Победы

7 мая, в преддверии главного праздника для нашей страны — 9 мая, на территории мемориального комплекса Долина Славы прошли торжественные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В торжествах приняли участие губернатор Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев, председатель областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, ветераны, дети войны, труженики тыла, неравнодушные северяне.

Открывая митинг памяти, глава региона отметил, что за последние несколько лет впервые в Долине Славы так много людей.

«Это говорит о том, что мы все помним и ценим подвиг нашего народа, благодаря которому сегодня живем в свободной стране. Поклон тем, кто защитил родную землю, сделал так, чтобы весь мир забыл о существовании нацизма», — приветствуя ветеранов и северян, сказал Андрей Чибис.

«Сегодня как никогда важно опять быть мобилизованными и консолидированными. Наша страна борется с нацизмом. И я убежден, что сегодняшние бойцы, воины — прекратят и растопчут заразу, которая опять подняла голову», — выразил уверенность Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что именно сегодня как никогда важно ещё внимательнее относиться к тем страницам истории, которые многие пытаются переписать. Необходимо оберегать и заботиться о замечательных, дорогих, уважаемых ветеранах.

Губернатор напомнил, что Долина Славы — священное место для всего Кольского Заполярья. Именно здесь огромное количество воинов в нечеловеческих условиях держали оборону, не дав зайти фашистам в Мурманск.

«Я благодарен всем, кто пришёл почтить память погибших и ныне живущих. Хочу пожелать здоровья и бодрости духа всем, кто сегодня с нами, кто прошёл эту ужасную войну. Низкий поклон за Победу и с наступающим великим праздником — с Днём Победы!», — заключил глава региона.

От имени областной Думы к собравшимся обратился Сергей Дубовой:

— Мы низко склоняем головы перед мужеством тех, кто до последнего знал – этот день придет. Вера в Победу жила с первого дня войны. Она давала сил бойцам в промерзших окопах, здесь, в месте страшных боев. Защитники Заполярья и сегодня с нами, в нашей памяти, в нашей скорби, в геройской славе нашего Отечества. Морские пехотинцы и артиллеристы, рядовые и командиры сражались за каждую пядь нашей суровой северной земли, которая приняла их навечно. У них одно звание – сыны Отечества. Мы – помним. И пусть наши внуки и правнуки – тоже будут помнить и донесут до следующих поколений память о подвиге своего народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по окончании митинга парадным строем прошли военнослужащие Северного флота. Затем участники торжества возложили венки и цветы в память о подвигах советских солдат к памятнику «Скорбящая мать».

На площадке рядом с мемориалом северянам представили выставку военной техники, интерактивную площадку ДОСААФ с пневматическим тиром, полевые кухни, реконструкцию боя «Морская пехота Северного флота в боях за Родину, 1944 год». Также вниманию участников памятного мероприятия была предложена концертная программа с выступлениями творческих коллективов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23808/