В Долине Славы состоялись Всероссийские акции «Свеча памяти», «Сад памяти» и «Красная гвоздика»

Данные мероприятия посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, члены правительства, представители исполнительных органов государственной власти, общественных организаций, волонтеры.

- Здесь в Долине Славы каждая пядь земли пропитана кровью наших защитников. Эти священные для всех жителей Мурманской области места хранят следы ожесточенных боев, - отметил Сергей Дубовой. - Нам достался в наследство Великий Подвиг, и мы должны быть его достойны. Мы не вправе забыть цену Победы, которую заплатил наш народ, чтобы обеспечить достойное будущее своим потомкам.

Участники акции со свечами, символизирующими негаснущую память об ушедших героях Великой Отечественной войны, почтили погибших минутой молчания, возложили цветы к памятнику «Скорбящая Мать».

«Красная гвоздика» - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Ежегодно значки распространяют через сетевые магазины. Все средства от продажи идут на помощь ветеранам.