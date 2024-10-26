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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.24 19:00

В Долине Славы состоялось торжественное мероприятие «Помним! Гордимся!», посвящённое 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Его участниками стали представители регионального правительства, командования Северного флота, Мурманской областной Думы, общественных молодёжных и ветеранских организаций, представители военно-патриотических организаций, делегации муниципальных образований.

К собравшимся обратился губернатор Андрей Чибис.

«Мы собрались сегодня в священном месте, где в тяжелейших условиях бойцы и пограничники, добровольцы Полярной дивизии держали оборону и остановили врага, который рвался к Мурманску, чтобы взять под контроль стратегически важный город. Несмотря на тяжелейшие условия, на подготовку врага, благодаря отваге и внутреннему стержню наших воинов враг не прошёл. Продолжали работать наши моряки, рыбаки, железнодорожники – чтобы обеспечить страну продовольствием, оружием, которое передавали союзники через порт Мурманск. Наш долг – всегда будет помнить об их подвиге и передавать эту память будущим поколениям», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, что и сегодня наши воины достойно продолжают традиции своих предков, защищая честь Родины на специальной военной операции.

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин от лица командующего поздравил присутствующих и поблагодарил руководство региона за внимание к мемориалу и сохранение исторической памяти для следующих поколений.

К участникам митинга также обратились председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Андрей Калинин. В числе участников митинга были сенаторы Елена Дягилева и Татьяна Сахарова.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой отметил:

— Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье начался не в 1944 году. Он начался в 41-м, когда враг был остановлен здесь, где каждый камень полит кровью наших бойцов. Победа ковалась все долгие годы войны в тяжелейших боях на фронте, под бомбежками и обстрелами в тылу. Каждый воин и каждый житель нашего края внес в нее свою лепту. И немецкая военная машина ничего не смогла сделать с доблестью, стойкостью и массовым героизмом защитников Заполярья. Они выстояли и в нужный момент нанесли сокрушительный удар, освободив Кольскую землю.

В рамках митинга прошла минута молчания и церемония зажжения Вечного огня. Частица Вечного огня взята участником специальной военной операции ефрейтором Андреем Загайновым (награждён медалью Жукова, медалью «За Воинскую Доблесть») 23 октября на мемориале «Защитникам Советского Заполярья в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» в Мурманске. Огонь доставлен на территорию Долины Славы на ретроавтомобиле «Победа». Право зажжения Вечного огня было предоставлено старшему мичману Александру Лукьянову, проходящему службу на подводном крейсере «Новомосковск», и награждённому в период участия в специальной военной операции орденом Мужества, Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом третьей и четвёртой степеней и медалью «За Отвагу».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, торжественные мероприятия завершились возложением венков и цветов к монументу погибшим в Великой Отечественной войне «Скорбящая мать». В рамках мероприятия на площадке Долины Славы была организована реконструкция жизни и быта советских солдат, прошли показательные выступления морских пехотинцев, была представлена военная техника – современная и периода Великой Отечественной войны.

Выезд в Долину Славы для депутатов Думы традиционно завершился посещением подшефного памятника, где парламентарии почтили память воинов, умерших в 37-ом медсанбате 52-й стрелковой дивизии, возложив цветы к братской могиле.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Евгений
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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