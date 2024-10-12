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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.24 19:25

В Долине Славы торжественно захоронили останки советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В траурном мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спикер областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента, представители командования Северного флота и силовых структур, поисковых отрядов региона, общественных организаций.

«Каждый год мы собираемся в этом священном месте для того, чтобы предать земле останки героев, которые в жесточайших климатических условиях обеспечивали сдерживание врага, который шёл на Мурманск, и тем самым внесли неоценимый вклад в нашу Победу в Великой Отечественной войне. После развала Советского Союза у многих были сомнения: если вновь случится война, готовы ли наши ребята защищать родную страну? Сегодня мы видим, что, воспитанные на памяти поколения победителей, наши бойцы мужественно и самоотверженно не просто держат оборону, а освобождают страну от нацизма. Ребят, жаждущих защищать Родину, огромное количество. Мы досрочно выполнили задачу, поставленную перед нами Минобороны РФ, и продолжаем принимать в ряды Вооружённых Сил ребят, рвущихся на передовую. Важно помнить свою историю, уважать и чтить героев, которые подарили нам жизнь и свободу. Низкий поклон нашим поисковикам, которые в свободное от основной работы время уходят в сопки, в болота, ищут и находят, увековечивают имена советских солдат. Вечная память героям!», – сказал глава региона Андрей Чибис, открывая торжественный митинг. 

Сергей Дубовой, выступая на митинге, отметил, что для каждого жителя Мурманской области является священным долгом отдать последние почести доблестным защитникам советского Заполярья, которые до конца сражались за свою страну:

– Три долгих года наши защитники бились с коварным и сильным врагом, не прекращая отражать его натиск. В тех сражениях пали смертью храбрых тысячи наших бойцов. Трудно представить, как наши деды и прадеды в таких суровых условиях смогли выстоять и отбросить гитлеровцев далеко за пределы границ. Эти места до сих пор хранят свидетельства ожесточённых боев. Пусть души павших защитников Отечества покоятся с миром. Пусть знают, что «Вахта памяти» благодарных потомков не закончится никогда.

Сергей Дубовой поблагодарил поисковиков за их подвижничество, за то, что с честью выполняют благородную миссию по возвращению из небытия погибших солдат. Каждый год их труд приближает день, когда можно поставить точку в истории Великой Отечественной войны.

В Долине Славы в этом году преданы земле останки 67 солдат, которые отдали свою жизнь, защищая советское Заполярье. Удалось установить имена лишь двух бойцов - красноармейца 325 полка Макеева Александра Ивановича и красноармейца 12 бригады морской пехоты Северного флота Шубникова Константина Васильевича.

Участники церемонии почтили минутой молчания память павших героев и возложили цветы на их могилы.

В церемонии приняли участие родственники красноармейца Макеева.

На территории Мурманской области в текущем году поисковые работы проводились на территориях Кандалакшского, Кольского, Печенгского районов, а также территориях ЗАТО Заозерск и ЗАТО Североморска по двум направлениям – Мурманское и Кандалакшское. В течение поискового сезона 2024 года поисковыми отрядами Мурманской области проведено более 200 полевых поисковых выходов и экспедиций. Благодаря проделанной работе поисковыми объединениями Мурманской области в течение 2024 года были найдены останки 78 воинов, 10 из которых уже были преданы земле 14 сентября на воинском кладбище с.п. Алакуртти. Останки Якова Ивановича Попова отправлены для захоронения на родину в Череповец.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/54a/3tsd8tnvrgo61bndm45hzcfw7m8slkkl.jpg

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