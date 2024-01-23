В Долине Уюта биатлонисты определили сильнейших в спринте

Чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону провели 21 января. В этот морозный день на старт вышли 32 спортсмена из Мурманска.

Состязаться участникам пришлось в спринте на различные дистанции.

В первенстве среди биатлонистов 15-16 лет победу одержали Дарья Шукшина и Ярослав Вильшанский. На втором месте Арина Монахова и Тимофей Кутепов. На третьем месте Елизавета Леоненко и Михаил Воробьёв.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, среди спортсменов 17-18 лет лучшими стали Александра Мартынова и Фёдор Кукунов. Серебряные призёры Ульяна Ковязина и Алексей Матвеев. Бронзу завоевали Дарья Смирнова и Николай Лалетин. У юниоров на первом месте Максим Богданов.

В чемпионате на первом месте Евгения Прошина и Сергей Карякин. Второе место у Алины Балякиной.

Фото: https://gov-murman.ru