В Долине Уюта Мурманска появилась «Полянка полярника»

Такой концепт детской площадки выбрали сами мурманчане. Голосование проходило на портале «Наш Север». Уникальный игровой комплекс расположился в малой Долине Уюта. Сегодня в его открытии принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

- Не сомневаюсь, что детям на этой площадке будет очень комфортно. Здесь есть все необходимое для игр и отдыха. Территория разделена на две зоны: одна предназначена для дошколят, другая - для детей постарше, - отметил Юрий Сердечкин. - Реализован замечательный проект. В нашем городе появилось еще одно место для семейных прогулок.

Площадка «Полянка Полярника» предназначена для всесезонной эксплуатации, а значит играть на ней юные мурманчане смогут и летом, и зимой.

Как сообщает администрация города Мурманска, на территории современного пространства расположены горка, которую обнимает большой белый медведь, и арктическая станция с узлом связи на верхнем ярусе, а также разнообразные игровые объекты, преимущественно выполненные из деревянных материалов. Для комфортного времяпрепровождения с детьми площадку благоустроили: установили скамейки для отдыха, урны, освещение, видеокамеры, туалеты.

Открытие общегородской детской площадки в Мурманске - первый этап проекта благоустройства малой Долины Уюта. Территория преобразилась благодаря АНО «Центр городского развития Мурманской области» в рамках программы «Наш Мурманск» при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23939&page=1