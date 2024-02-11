В Долине Уюта Мурманска прошла церемония открытия всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

10 февраля в Долине Уюта прошла церемония открытия всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Старт спортивному мероприятия дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона поприветствовал участников и пожелал успешного преодоления трассы.

«Сегодня мы празднуем День зимних видов спорта и запускаем «Лыжню России». Радует, что в нашей области всё больше людей занимаются спортом. Так, с 2019 года доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, достигла более 50 процентов. Спортивная инфраструктура, праздники и соревнования – это всё то, что помогает вовлекать жителей в спортивный образ жизни. Пусть спортивные достижения каждого участника станут вкладом в развитие здорового образа жизни и спортивной культуры нашего региона и всей страны. Всем участникам желаю удачи, новых спортивных достижений, хорошего настроения и здоровья!» – сказал губернатор.

Более 40 лет «Лыжня России» традиционно объединяет сотни тысяч активных россиян. Массовая гонка стартовала сегодня в Мурманске, Кандалакше, Оленегорске, Кировске, Полярном. В других городах Мурманской области гонки перенесены в связи с погодными условиями. Ежегодно «Лыжня России» собирает более 5 тысяч спортсменов региона.

Награды Министерства спорта РФ победителям и призёрам вручила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Параллельно с «Лыжней России» в Долине Уюта прошёл 10-й по счёту День зимних видов спорта, приуроченный к десятой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также посетил интерактивные площадки мероприятия, где для участников организовали разминку под руководством профессионального инструктора, занятие по скандинавской ходьбе, включая вводную беседу и лекцию о пользе и правильном выполнении движений, занятие по фигурному катанию. Гости спортивного праздника также смогли попробовать свои силы в юкигассене и национальных видах спорта, а юные северяне – в зимнем варианте заезда на беговелах.

Участникам мероприятия подарили памятные сувениры с символикой дня зимних видов спорта, сладкие призы и сертификаты участников.

Отметим, из-за мороза на «Лыжне России» отменили семейный забег и участие в соревнованиях детей до 18 лет.

Фото: https://gov-murman.ru