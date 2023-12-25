В Долине Уюта Мурманска состоялась заключительная лыжная гонка уходящего года

Лыжня спортивного комплекса «Долина Уюта» Мурманска собрала как юных участников, так и опытных спортсменов из разных муниципалитетов региона. Соревнования проходили в свободном и классическом стилях. По завершению гонок определились лучшие из лучших.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в первенстве свободным стилем победу одержали Полина Заволожина, Мария Русаловская, Алексей Угрюмов и Артём Андреев. На втором месте Анжелика Сафонова, Дарья Русаловская, Алексей Риве и Максим Чернов. На третьем месте Мария Анишина, Софья Трушнина, Марк Баранов и Кирилл Жиганов.

В чемпионате свободным стилем среди женщин на первом месте Татьяна Соколова. В призёрах Анна Белая и Мария Русаловская. В классическом стиле победу одержала Анастасия Власова, серебро завоевала Василиса Лозовская, бронза у Татьяны Соколовой.

Среди мужчин результаты обоих дней одинаковы. Лучшим стал Дмитрий Меньшаков. В призёрах Артём Андреев и Алексей Угрюмов.

В первенстве классическим стилем лучшими стали Полина Заволожина, Василиса Лозовская, Алексей Угрюмов и Артём Андреев. На втором месте Алиса Зинина, Дарья Русаловская, Марк Баранов и Максим Чернов. На третьем месте Мария Аникина, Мария Русаловская, Николай Баранов и Иван Панфилов.

Фото: https://gov-murman.ru