В Долине Уюта Мурманска состоялись всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

Стать частью соревнований решили 202 спортсмена из разных муниципалитетов региона. Лучших определяли в дисциплине «кросс-выбор».

По завершении соревнований, каждый в своей возрастной категории, победу одержали Андрей Кочнев, Матвей Денисов, Павел Зуйков, Илья Кузьменко, Валерия Крючкова, Ульяна Кузнецова, Виктория Ляпкова, Олеся Тихонова, Антонина Соболева, Анна Алиева, Ольга Донскова, Наталья Соболева, Герман Карпов, Сергей Головко, Дмитрий Наволоцкий, Александр Шабалин.

Серебряные медали завоевали Петр Зуйков, Тимофей Мишин, Валерий Хозяинов, Тимофей Немцов, Полина Максименко, Елизавета Корнилова, Ксения Фисенко, Наталья Меньшикова, Юлия Дианова, Вера Левитес, Ева Трошина, Диана Озерцова, Степан Солодухин, Роман Македонов, Максим Рогов, Владимир Быков.

Бронзовыми призёрами стали Павел Марков, Михаил Фатичев, Станислав Фофанов, Назар Кузнецов, Софья Егорова, Елизавета Шевелева, Ангелина Великанова, Варвара Черагина, Светлана Томчук, Таисия Мишина, Мария Гузь, Евгений Старосоцкий, Андрей Федоров, Михаил Жолобов.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, «Российский Азимут» – одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Впервые мероприятие состоялось в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/