В Долине Уюта определили победителей Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч»

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» состоялись в рамках Всероссийского Дня физкультурника в хоккейном корте Центра спортивной подготовки Мурманска. К участию в соревнованиях допускались все желающие по трем возрастным категориям вне зависимости от уровня физической подготовки. Попробовать силы решились 6 команд из Мурманской области.

Состязались спортсмены в дисциплине «3х3» по действующим правилам уличного баскетбола, по олимпийской системе (на выбывание). Состав команды: 4 человека: три игрока на площадке и один – запасной.

Награды победителям и призёрам вручали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко.

По завершению матчей в возрастной категории до 16 лет среди юношей лучшей стала команда из столицы Кольского Заполярья, на втором месте – также мурманчане.

В возрастной категории от 19 лет среди мужчин победу одержали баскетболисты из Североморска, в призёрах – также представители флотской столицы и представители Кольского района.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, «Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в России, как самого доступного вида спорта среди населения. Ещё одна цель соревнований – привлечение россиян к занятиям физической культурой и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

Фото: https://gov-murman.ru