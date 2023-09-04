В Долине Уюта определили сильнейших биатлонистов

В выходные, 2 и 3 сентября, в столице Заполярья состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Традиционным местом проведения выступил спортивный комплекс «Долина Уюта».

В первый соревновательный день участников ждала «кросс-гонка», второй день состязания проходили в дисциплине «кросс-спринт». Всего продемонстрировать своё искусство и мастерство решились порядка 40 северян.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершению соревнований определились следующие победители. В дисциплине «кросс-гонка» победу одержали Сергей Карякин, Алексей Риве, Фёдор Кукунов, Леонид Кутепов, Алина Балякина, Екатерина Васина, Александра Мартынова и Дарья Шукшина.

В дисциплине «кросс-спринт» лучшими стали Сергей Карякин, Алексей Риве, Алексей Матвеев, Эдуард Леоненко, Алина Балякина, Екатерина Васина, Александра Мартынова и Анна Захарова.

Биатлон сочетает в себе лыжную гонку (летом – кросс) и точность стрельбы, что делает его уникальным и увлекательным видом спорта. Стрельба в биатлоне – это отдельное искусство, требующее участников сохранять спокойствие и уметь сосредоточиться в условиях усталости и стремления к победе. Эта часть соревнований делает биатлон ещё более завораживающим и позволяет проявить истинное мастерство спортсменов.

Фото: https://gov-murman.ru