В Долине Уюта определили сильнейших биатлонистов

В Долине Уюта Мурманска 23 и 24 ноября состоялись областные соревнования по биатлону имени Артемия Хасанкаева и на приз Владимира Степановича Климова.

На протяжении двух дней юным спортсменам и опытным биатлонистам предстояло бороться за медали в спринте и гонке преследования. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Мурманской, Псковской и Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

В спринте победу одержали: Александр Ковалёв, Анна Колган, Милана Бакрюкова, Даниил Анисимов, Анфиса Болдыжева, Алексей Матвеев, Олеся Губарева, Артём Тропин. Золотые медали в гонке преследования завоевали: Анна Колган, Елизавета Дуганова, Александр Ковалёв, Борис Кутин, Татьяна Глотова, Алексей Матвеев.

В областных соревнованиях по биатлону на приз В.С. Климова пьедестал почёта дважды повторялся. В обоих дисциплинах победу одержал Сергей Карякин. На втором месте – Алексей Коршунов. Бронза у Вадима Улижова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования посвящены памяти Артемия Хасанкаева, неоднократного победителя всероссийских соревнований по биатлону, трагически погибшего летом 2019 года, и памяти заслуженного тренера по биатлону СССР Владимира Климова. Под руководством и при участии Владимира Степановича проходили подготовку победители молодёжных первенств мира, в последующем ставшие олимпийскими чемпионами и чемпионами мира; воспитаны члены сборных СССР и РСФСР, более тридцати мастеров спорта СССР из Мурманской области. В 1987 году в Долине Уюта под его руководством было построено стрельбище и спортивный комплекс для малокалиберного биатлона, на котором впервые на территории России прошли этапы Кубка мира по биатлону.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/