В Долине Уюта определили сильнейших лыжников региона

Чемпионат Мурманской области по лыжным гонкам (2 тур «Полярного кубка» АО «Кольская ГМК» сезона 2024-2025) провели 5 января. На трассы Долины Уюта вышли 67 спортсменов из Мурманска, Кировска, Александровска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Заозёрска, Североморска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, лучших определяли в спринте классическим стилем. Завершились соревнования победой Полины Заволожиной и Алексея Лупандина. «Серебро» завоевали Татьяна Соколова и Дмитрий Меньшаков. Бронзовые призёры Владислава Перелыгина и Артём Андреев.

Главными задачами проведения соревнований являются повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Мурманской области в 2025 году и участие в официальных соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва.

Напомним, что 1 тур соревнований провели 21 и 22 декабря в Долине Уюта, тогда спортсменам предстояло определить сильнейших в классическом и свободном стилях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/