В Долине Уюта повели всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

18 мая в Долине Уюта Мурманска состоялись всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». На старт вышли 133 опытных спортсмена и любителя различного уровня подготовки и возраста.

Соревнования проходили в дисциплине кросс-выбор. Победителями соревнований стали Полина Зуева, Валерия Крючкова, Анастасия Рожкова, Маргарита Горбунова, Виктория Ляпкова, Алёна Мельникова, Алёна Кайченова, Диана Корнилова, Павел Зуйков, Дмитрий Закусов, Тимофей Немцов, Евгений Старосоцкий, Артём Иванов, Антон Ярощенко, Роман Македонов, Михаил Жолобов, Владимир Быков.

Участников, занявших I – III места в каждой возрастной группе, наградили медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, «Российский Азимут» – одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Впервые мероприятие состоялось в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

Спортивное ориентирование требует не только скорости и выносливости, но и умения пройти неизвестную трассу при помощи специальной карты и контрольные пункты за наименьший промежуток времени.

Фото: https://gov-murman.ru