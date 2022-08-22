В Долине Уюта прошёл масштабный семейный фестиваль «На Севере – Спорт!»

Мурманская Долина Уюта вновь стала площадкой для проведения семейного фестиваля «На Севере – Спорт!», проводимого при поддержке правительства Мурманской области. Событие уже во второй раз объединило активных северян всех возрастов.

Как и в прошлом году в рамках мероприятия прошла серия велозаездов для детей от 3 до 12 лет. Маленькие участники преодолели дистанцию в 500 метров на беговелах. За ними – дистанции в 1000 и 2000 метров прошли порядка ста участников от 6 до 12 лет. На финише всех чемпионов ждали медали и памятные сувениры.

Красочным элементом программы стал забег на 2000 метров в ярких традициях индийского фестиваля «Холи». Принять участие мог каждый гость Долины Уюта старше 12 лет. До старта каждый из них получил белую футболку, а на всей протяжении дистанции бегунов ждали волонтёры мероприятия с безопасными яркими красками.

Самому старшему участнику пробега исполнилось 82 года, а самый юный преодолел дистанцию в коляске, которую катила его активная мама. Всего в массовом забеге в Долине Уюта приняло участие около 200 человек.

Поболеть за участников спортивных мероприятий в Долине Уюта в этот день пришла заместитель губернатора Елена Дягилева.

«По инициативе главы региона Андрея Чибиса традиционные для Мурманской области мероприятия получают «второе дыхание», становятся масштабнее. Но наряду с этим стартуют и новые проекты, – отметила вице-губернатор. – Этим летом в Мурманской области прошла серия разноплановых спортивно-массовых мероприятий, собравших в любимых местах отдыха северян и на новых площадках тысячи человек. Семейный фестиваль «На Севере – Спорт!» стал заключительным и самым масштабным программы празднования Дня физкультурника. И здорово, что сегодня многие пришли в Долину Уюта семьями, так как одна из основных задач подобных мероприятий – дать жителям региона возможность активно провести время с близкими и подать пример подрастающему поколению».

На протяжении всего мероприятия были открыты интерактивные площадки: гости фестиваля могли сразиться в саамский футбол, попробовать свои силы в традиционных играх коренного народа севера, а также пообщаться с дружелюбными хаски. Для маленьких участников работала площадка с электрокарами и трек для гонок на радиоуправляемых автомобилях. Кроме того, была открыта площадка ГТО, где северяне могли стать нормативы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после завершения спортивной части точкой притяжения стала фестивальная сцена, где выступил известный российский исполнитель Андрей Звонкий.

Полный фото и видеоотчёт о прошедшем фестивале «На Севере – Спорт!» вскоре появится в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/