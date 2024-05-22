В Долине Уюта прошёл первый чемпионат региона по скейтбордингу

В скейт-парке Долины Уюта Мурманска 20 мая провели чемпионат Мурманской области по скейбордингу. Участники продемонстрировали свои навыки и соревновались за звание лучшего скейтбордиста. В дисциплине скейтбординг-улица состязались 20 спортсменов.

Весь пьедестал почёта заняли спортсмены Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. Чемпионом соревнований стал Макар Забелкин. «Серебро» завоевал Владислав Копылов. Бронзовый призёр – Артём Маслов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победители получили заслуженные награды и признание зрителей и соперников. Как отметили организаторы, главное, что осталось после чемпионата – это дружба и взаимная поддержка между участниками, которые разделяют общую страсть к скейтбордингу. Благодаря таким мероприятиям скейтбординг становится все популярнее в Мурманской области и привлекает новых участников и поклонников захватывающего вида спорта.

Напомним, что скейт-парк Долины Уюта – первая площадка для райдинга в Кольском Заполярье. Проект реализован в 2022 году по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru