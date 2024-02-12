В Долине Уюта прошло первенство региона по лыжным гонкам

На лыжные трассы спортивного комплекса Долины Уюта вышли спортсмены, чтобы определить сильнейших в первенстве Мурманской области по лыжным гонкам.

В командном спринте соревновались 17 команд, по два человека в каждой. Среди спортсменов были лыжники из Мурманска, Оленегорска, Апатитов, Кольского и Кандалакшского районов.

По завершении соревнований среди девушек и юношей в возрасте 17-18 лет победила команда спортсменов из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Елизавета Леоненко и Леонид Кутепов. На втором месте Екатерина Оливенко с Матвеем Ивановым из спортивной школы олимпийского резерва №3 Мурманска. «Бронзу» завоевали Анна Захарова и Александр Фищенко из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

У девушек и юношей в возрасте 15-16 лет на первом месте Виктория Суркова и Иван Пеньевской из детско-юношеской спортивной школы Кольского района. На втором месте спортсмены Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Виктория Андреева и Тимофей Кутепов. На третьем месте Анастасия Рожкова и Герман Карпов из спортивной школы «Олимп» в Апатитах.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, главными задачами проведения соревнований являются приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства спортсменов, выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды региона на 2024 год и участие от имени нашего региона в официальных спортивных соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва.

Фото: https://gov-murman.ru