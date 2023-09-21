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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.23 16:30

В Долине Уюта проведут чемпионат России по спортивному ориентированию

Сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации съедутся в Долину Уюта Мурманска для участия в чемпионате России по спортивному ориентированию. Состязания продлятся с 22 по 24 сентября в трёх дисциплинах: кросс-классике общим стартом, кросс-лонге и эстафетах по три человека.

Участников ждёт пересеченная и скальная местность, находящаяся на высотах от 90 до 160 метров над уровнем моря. Перепады высот на одном склоне до 70 метров. Кольское Заполярье принимает чемпионат второй раз, что показывает большой интерес спортсменов к нашей местности. Первый состоялся в 2022 году в Кировске.

В соревнованиях планируют принять участие 150 ориентировщиков из 25 регионов России. Среди участников 96 мастеров спорта, а также чемпионы и призеры Всемирных игр, чемпионатов мира, Европы.  Семь заслуженных мастеров спорта России: двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Светлана Миронова, чемпионка мира Анастасия Рудная, чемпионка Европы Татьяна Рябкина, четырёхкратный чемпион мира и Европы Валентин Новиков, двукратный чемпион мира Леонид Новиков, шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, двукратный победитель Всемирных игр, а также Обладатель Кубка мира Андрей Храмов, двукратный чемпион мира и Европы, победитель Всемирных игр Дмитрий Цветков. Два мастера спорта России международного класса: чемпионка Европы Наталья Ефимова и победительница Всемирных игр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Юлия Новикова.

Программа мероприятия:

22 сентября

10.30 – церемония открытия;

11.20 – 13.30 – соревнования в дисциплине «кросс-классика – общий старт».

23 сентября

10.00 – 15.30 – соревнования в дисциплине «кросс-лонг».

24 сентября

10.30 – 14.00 – соревнования в дисциплине «кросс-эстафета – 3 человека»;

14.00 – церемония награждения.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, для участия в чемпионате у спортсменов должна быть хорошая физическая форма, высокая скорость передвижения и отличные навигационные навыки. Спортсмены используют специальные ориентировочные карты, компасы и другое спортивное снаряжение. Чемпионат России по спортивному ориентированию имеет важное значение для развития этого вида спорта в стране. Он позволяет выявить талантливых спортсменов, поддерживает интерес к ориентированию и способствует развитию новых технологий и методик в данной области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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