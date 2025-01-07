В Долине Уюта провели чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону

За медали региональных соревнований боролись 34 мурманчанина. Старты прошли 3 января, спортсменам предстояло состязаться в спринте. Среди участников юноши и девушки 13-14, 15-16, 17-18 лет, юниоры и юниорки 19-21 год, мужчины и женщины.

«Данные состязания являются отборочными на соревнования Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в республике Коми с 1 по 8 февраля», – отметил директор Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Владимир Страхов.

Победу одержали Сергей Карякин, Алина Балякина, Алексей Матвеев, Эдуард Леоненко, Даниил Шайдуллин, Марина Гефель, Анжелика Сафонова, Елизавета Леоненко.

На втором месте Владислав Попов, Фёдор Кукунов, Егор Мойсеевец, Дмитрий Максимкин, Арина Монахова, Александра Мартынова, Виктория Андреева. На третьем месте Вадим Улижов, Максим Аверкиев, Ярослав Стерлин, Андрей Кукунов, Алиса Процик, Анастасия Елисеева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/