В Долине Уюта провели чемпионат Мурманской области по спортивному туризму

Соревновались спортсмены в дисциплине северная ходьба. 20 апреля участникам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км.

Состязания проводятся в регионе впервые. На старт вышли 23 спортсмена из 8 муниципалитетов Мурманской области. Также, данные соревнования – единственная возможность попасть в сборную региона и поучаствовать в третьем этапе Кубка России в Мурманске, который состоится 17 и 18 июля.

По завершении соревнований среди мужчин победу одержал Глеб Щеглов из Апатитов. «Серебро» завоевал Иван Селиванов из Мурманска. Бронзовый призёр – Андрей Вавакин из Полярных Зорь.

Среди женщин лучшей стала Екатерина Шевякова из Колы. В призёрах – Оксана Чарупа из Ковдора и Алла Стаканова из Мурманска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ходьбу с палками придумали финские лыжники в 30-х годах ХХ столетия, чтобы не прекращать тренировки в бесснежные месяцы года. Позже такие тренировки начали практиковать ближайшие к Финляндии скандинавские страны, и только потом ходьба с палками распространилась в Европе и России. Поэтому и получила такое название, как скандинавская ходьба. Термин «скандинавская ходьба» распространён в среде самодеятельных спортсменов. В профессиональном спорте она включена в состав спортивного туризма под названием «северная ходьба».

Фото: https://gov-murman.ru