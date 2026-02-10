В Долине Уюта провели первенство Мурманской области по лыжным гонкам

Участники соревновались в командном спринте свободным стилем.

В возрастной категории 15-16 лет победу одержала команда «Олимп» Оленегорска (Кристина Семенец и Иван Канунников). На втором месте команда Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта (София Микитюк и Владислав Карабань). На третьем месте Спортивная школа Мончегорска (Ксения Ярцева и Егор Южаков).

В возрастной категории 17-18 лет победу одержала команда Спортивной школы Мончегорска (Марина Ушакова и Максим Щекотов). В призёрах Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта: на втором месте Елизавета Леоненко и Андрей Кукунов, на третьем – Анастасия Елисеева и Даниил Шайдуллин.

Следующие соревнования у лыжников пройдут в Апатитах на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» с 13 по 15 февраля. За победу участникам предстоит состязаться в рамках чемпионата и первенства Мурманской области.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования прошли в спортивном комплексе «Долина Уюта», составляющие которого постоянно улучшаются: произведена реконструкция лыжероллерной трассы, смонтированы современная система освещения и система искусственного оснежения, а также постоянно пополняется материально-техническая база. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач губернаторского плана «На Север – жить!».

