В Долине Уюта провели соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады

Мурманская Долина Уюта выступила площадкой для проведения соревнований по лыжным гонкам и бегу на снегоступах. За «золото» боролись более 80 воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования Мурманской области — представители Кандалакши, Кильдинстроя, Мурманска, Апатитов, Алакуртти и Оленегорска. Эти состязания являются отборочными на всероссийские соревнования в Нижнем Тагиле.

Борьба за медали началась с эстафетной лыжной гонки, по завершении которой команда спортивной школы «Олимп» из Оленегорска одержала победу. В эстафетах на снегоступах лучшей стала сборная команда из спортивной адаптивной школы №15 Мурманска и кильдинской коррекционной школы-интернат.

В беге на снегоступах золотые медали завоевали Анастасия Дьячкова, Анастасия Миронова, Артур Мартынов, Глеб Макшеев, Данил Ларин, Константин Козлов.

В лыжных гонках победу одержали Станислав Дьячков, Максим Лебедев, Виктория Шуберт, Александра Магина, Полина Цвиликова, Максим Лебедев, Алексей Боков, Денис Ковалев, Анастасия Бережнюк, Анна-Мария Земерова.

В общекомандном зачёте лучшими стали мурманчане. На втором месте команда Оленегорска, «бронза» у Кольского округа.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады успели стать особенным спортивным событием для северян со всего региона. Данное мероприятие проводится с 2007 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562706/#&gid=1&pid=7