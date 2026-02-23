В ЗАТО город Заозерск прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника ОтечестваКомандующий Северным флотом и губернатор Мурманской области чествовали военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.02.26 12:00

В Долине Уюта провели соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады

Мурманская Долина Уюта выступила площадкой для проведения соревнований по лыжным гонкам и бегу на снегоступах. За «золото»  боролись более 80 воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования Мурманской области — представители Кандалакши, Кильдинстроя, Мурманска, Апатитов, Алакуртти и Оленегорска. Эти состязания являются отборочными на всероссийские соревнования в Нижнем Тагиле.

Борьба за медали началась с эстафетной лыжной гонки, по завершении которой команда спортивной школы «Олимп» из Оленегорска одержала победу. В эстафетах на снегоступах лучшей стала сборная команда из спортивной адаптивной школы №15 Мурманска и кильдинской коррекционной школы-интернат.

В беге на снегоступах золотые медали завоевали Анастасия Дьячкова, Анастасия Миронова, Артур Мартынов, Глеб Макшеев, Данил Ларин, Константин Козлов.

В лыжных гонках победу одержали Станислав Дьячков, Максим Лебедев, Виктория Шуберт, Александра Магина, Полина Цвиликова, Максим Лебедев, Алексей Боков, Денис Ковалев, Анастасия Бережнюк, Анна-Мария Земерова.

В общекомандном зачёте лучшими стали мурманчане. На втором месте команда Оленегорска, «бронза» у Кольского округа.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады успели стать особенным спортивным событием для северян со всего региона. Данное мероприятие проводится с 2007 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562706/#&gid=1&pid=7

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Подрыв». Художественный фильм (16+)20:20«Тень врага». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: значительнее всего в январе текущего года в Мурманской области подорожало продовольствие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Рабочая группа при правительстве региона выступила за аннулирование лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»