В Долине Уюта провели соревнования по триатлону

На территории спортивного комплекса «Долина Уюта» в Мурманске состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону (дуатлон-кросс).

Дуатлон – вид триатлона, который доступен для спортсменов любого уровня подготовки, исключающий плавание.

В ходе соревнований участники пробежали дистанции 1500 и 800 метров, а также преодолели на велосипедах 5000 метров. Спортсменов подбадривали слова поддержки от именитого комментатора – трёхкратного чемпиона мира по натурбану Ивана Лазарева.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, участниками соревнований стали 36 жителей Мурманска, Полярных Зорь и Североморска. Лучший результат в своих возрастных категориях показали Ольга Пивненко, Виталий Тридцаков, Иван Решетников, Артём Лущак, Илья Бодухин и Татьяна Иванова. Серебряными призёрами стали Елизавета Бугрова, Алексей Лупандин, Дмитрий Кириллов, Егор Цвигун и Алина Махнорилова. «Бронза» – у Кристины Русаковой, Мирона Зубова, Владислава Щетинцева и Андрея Санатарчука.

Фото: https://gov-murman.ru