В Долине Уюта пройдут соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу

С 2 по 5 марта в мурманской Долине Уюта состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России». С 2005 года соревнования включены в программу Праздника Севера учащихся. Это одни из наиболее интересных соревнований для ребят с проблемами интеллектуального развития.

В этом году соревнования обрели статус всероссийских и получили название – всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Праздник Севера». Изменился и возрастной состав участников. Все соревнуются в одной возрастной группе – с 8 лет и старше, спортсмены подразделяются только на три категории по своим физическим и спортивным возможностям.

В соревнованиях примут участие 150 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кольского и Кандалакшского районов, а также команды Московской области и Республики Карелия. Три дня спортсмены будут соревноваться в эстафетах 4х1000 метров, лыжных гонках на 50, 100, 500 метров, 1, 2,5 и 5 км и в скоростном беге на снегоступах 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 метров.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Специальной Олимпиады России.

Церемония открытия соревнований состоится 3 марта в 12.00, старты лыжных гонок и скоростного бега на снегоступах состоятся 3 марта в 12.30.