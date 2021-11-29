В Долине Уюта пройдут соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR»

С 13 по 20 декабря в мурманской Долине Уюта пройдёт первый этап сезона Всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». Об этом в рамках доклада на оперативном совещании сообщила министр спорта региона Светлана Наумова.

«Кубок Анны Богалий – SKIMiR» – амбициозный и масштабный проект по организации соревнований всероссийского и международного уровня для детей и первый шаг к становлению новой в России системы роста спортсменов.

«Это первые в России детские соревнования со взрослым подходом, так как они смоделированы по принципу этапов Кубка мира по биатлону и проводятся по правилам и принципам Кубка мира, в судействе и проведении гонок применяются стандарты международного уровня, работает квалифицированная судейская бригада во главе с Техническим делегатом международного союза биатлонистов (IBU), – отметила Светлана Наумова. – Кроме того, «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» – это большой спортивный праздник-фестиваль, со своими традициями и церемониями, эксклюзивными наградами, персональной символикой и особым внимательным отношением к мировой практике спортивной культуры».

История яркого турнира в Заполярье насчитывает 5 сезонов (нынешний – шестой). Три сезона подряд Мурманск принимал финальный этап Кубка в апреле, а теперь, наоборот, Спортивный комплекс «Долина уюта» дает старт сезону.

Биатлонисты от 10 до 18 лет (выступают в 5 возрастных категориях) будут состязаться в дисциплинах: спринт, суперспринт, смешанная эстафета. В Мурманске соберутся спортсмены более чем из 20 субъектов России. В каждой возрастной группе среди юношей и девушек награждается 6 лучших спортсменов.

Абсолютные победители будут определены по сумме кубковых очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех 6 этапах, и получают эксклюзивный хрустальный кубок.

Детскую биатлонную эстафету у Мурманска примет Магнитогорск. Там соревнования пройдут в январе, затем юных биатлонистов ждет февральский этап на Сахалине и в Демино, а в марте пройдет 5 этап в Саранске и финальный – в Новосибирске.

У проекта есть и образовательная роль. Традиционно в дни соревнований проводятся семинары для тренеров и интересные встречи для юных спортсменов.

Биатлонное «Содружество», возглавляемое Анной Богалий, активно сотрудничает с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в целях пропаганды честного спорта, проведения образовательных мероприятий для юного поколения.

Как сообщает региональное Министерство спорта, параллельно с Кубком Анны Богалий в Долине Уюта пройдут Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет.