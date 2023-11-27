В Долине Уюта состоялись соревнования по биатлону на призы Владимира Климова и памяти Артемия Хасанкаева

Соревнования посвящены памяти неоднократного победителя всероссийских соревнований по биатлону Артемия Хасанкаева, трагически погибшего летом 2019 года, и памяти заслуженного тренера по биатлону СССР Владимира Климова, внесшего бесценный вклад в подготовку победителей молодёжных первенств мира, олимпийских чемпионов и звёзд мирового уровня. Заслуженный тренер воспитал в Мурманской области более 30 мастеров спорта СССР, членов сборной страны. В 1987 году под руководством Владимира Степановича в Долине Уюта было построено стрельбище и спортивный комплекс для малокалиберного биатлона, на котором впервые на территории России прошли этапы Кубка мира по биатлону.

В этом году соревнования собрали около 90 биатлонистов из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской и Московской областей, республик Карелии и Беларусь. За первые места на «Приз памяти Артемия Хасанкаева» состязались биатлонисты 15-16 лет и 17-18 лет. По завершению соревнований места распределились следующим образом: в спринте победу одержали мурманчане Алексей Матвеев, Эдуард Леоненко, москвичка Ксения Монахова и Марина Ремешкова из Республики Карелии. «Серебро» завоевали мурманчане Федор Кукунов и Леонид Кутепов, Ксения Колпакова из Санкт-Петербурга и Виолетта Пшеничникова из Республики Беларусь. Бронзовые призёры – мурманчане Николай Лалетин, Ярослав Вильшанский и Александра Мартынова, а также Валерия Ломакина из Московской области.

В индивидуальной гонке на первом месте – мурманчане Эдуард Леоненко и Александр Денежкин, Майя Изотова из Москвы. На втором месте – Алексей Матвеев из Мурманска, Евгений Вяльцев из Санкт-Петербурга, Владислава Власова из Республики Беларусь. На третьем месте – Федор Кукунов из Мурманска, Евгений Пешин из Санкт-Петербурга, Дарья Шилова из Республики Карелии.

В соревнованиях на Приз Владимира Климова участвовали юниоры и юниорки, мужчины и женщины. В спринте лучшими стали мурманчане Сергей Карякин и Евгения Прошина, Георгий Есаулков из Архангельской области и Надежда Пронина из Москвы. На втором месте – мурманчане Екатерина Васина, Владислав Попов, Эльмира Магомедова и Александр Казаков из Москвы. На третьем месте – мурманчане Сергей Попов и Алина Балякина, москвичи Марат Шарипов и Арина Ершова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в индивидуальной гонке победу одержали мурманчане Евгения Прошина, Сергей Карякин и москвичи Александр Казаков и Арина Ершова. На втором месте – мурманчане Алексей Риве, Екатерина Васина и Владислав Попов. Бронзу завоевали мурманчане Анжелика Сафонова, Михаил Соболев и Марат Шарипов из Москвы.

Фото: https://gov-murman.ru