В Долине Уюта состоялись соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, мурманская Долина Уюта выступила площадкой для проведения областных соревнований по лыжным гонкам и бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады. За «золото» боролось почти 80 воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

На церемонии открытия участников приветствовала председатель мурманского регионального отделения Общероссийской общественной благотворительной организации «Специальная Олимпиада России» Ирина Горохова.

«Дорогие ребята, уважаемые тренеры и болельщики. Мы сегодня проводим наше традиционное мероприятие, которое с 2007 года стало особенным спортивным событием для наших ребят всей области. Специальная Олимпиада удивительное движение. Оно объединяет в своих рядах людей всего мира. Желаю всем успешных стартов. Желаю, чтобы достойные из вас вошли в состав сборной команды Мурманской области для участия во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и бегу на снегоступах», – сказала Ирина Горохова.

Начались соревнования с эстафетной лыжной гонки, по завершению которой команда спортивной школы «Олимп» из Оленегорска одержала победу. В эстафетах на снегоступах лучшей стала команда мурманской спортивно-адаптивной школы №15.

По завершению соревнований в беге на снегоступах с золотыми медалями ушли Василина Тацько, Артур Мартынов, Илья Левин, Тунар Эйвазов, Богдан Насретдинов, Альвина Степанова, Виктор Ким, Василина Тацько, Александра Никандрова, Станислав Буков, Данил Николаев, Иван Акимов.

В лыжных гонках на первом месте Егор Михайлов, Артур Визень, Аловсат Абдуллазаде, Теймур Маммадов, Петр Закревский, Александра Магина, Полина Михайлина, Ирина Шаблицкая, Юлия Левина, Максим Лебедев, Артём Бурков, Мария Леонтьева.

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития на территории Мурманской области Специального Олимпийского движения и увеличение числа его участников; привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам инвалидов и лиц с интеллектуальными нарушениями; активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации и социальной адаптации, интеграции в общество инвалидов и лиц с умственной отсталостью средствами физической культуры и спорта; выявления и отбора спортсменов с целью формирования сборной команды Мурманской области для участия в соревнованиях всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». За последние годы на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» произведена реконструкция лыжероллерной трассы, а именно увеличена протяженность, смонтирована современная система освещения, что позволяет спортсменам по лыжным гонкам и биатлону в круглогодичном режиме осуществлять тренировочный процесс, а организаторам проводить соревнования. Одновременно с этим, смонтирована система искусственного оснежения, что позволяет в более ранние сроки начинать лыжный сезон. Установлены 20 современных блок-контейнеров для подготовки инвентаря и переодевания спортсменов. Постоянно пополняется материально-техническая база спортивного комплекса (пьедесталы, тумбы для чипования, палатки для обогрева, фан-барьеры, оргтехника для работы секретариата, чипы хронометража для спортсменов и прочее).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/