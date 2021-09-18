В Долине Уюта состоялись Всероссийские соревнования «Кросс нации»

В Мурманске на территории спорткомплекса «Долина Уюта» прошли Всероссийские соревнования «Кросс нации». В Мурманской области такое спортивное мероприятие состоялось уже в 16-й раз.

«Сегодня благодаря специальной дистанции для всех возрастов на 500 метров бежит огромное количество людей. По предварительным данным, это около 4,5 тысячи спортсменов – детишки, мамы, папы – это очень здорово. Поэтому эмоции позитивные, все настроены по-спортивному, а у людей действительно улыбки на лице», – отметил принявший участие в «Кроссе нации» губернатор Андрей Чибис.

Наряду с любителями на старт вышли и спортсмены-профессионалы, которые преодолели дистанции на 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров. Кроме того, в спортивном празднике приняли участие руководители министерств и ведомств региона.

«Кросс нации» – это всероссийские соревнования, и их главная цель – приобщение к бегу всех тех людей, которые уже занимаются спортом или хотят попробовать это в первый раз. Единственное требование сегодня – это, конечно, здоровье», – подчеркнула министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Руководитель профильного министерства также добавила, что количество желающих северян принять участие в «Кроссе нации» из года в год растёт. И сегодня в Мурманской области старт соревнованиям был дан в семи муниципалитетах.

«Вместе с сыном Львом принял участие в «Кроссе нации». Дистанция 500 метров, а улыбка на весь день! Эмоции переполняют. Лев занимается самбо и горными лыжами. Я тоже стараюсь заниматься спортом и физкультурой. Хотя за последнее время у врачей времени на себя практически не остаётся – все силы уходят на борьбу с ковидом», – поделился впечатлениями о мероприятии главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов.

Победители «Кросса нации» получили традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.

Министерство информационной политики Мурманской области, также сегодня в рамках спортивного праздника для северян был организован фестиваль молодёжных субкультур. На площадках в Долине Уюта прошли соревнования по скейтбордингу, катанию на велосипедах BMX и самокатах. Для творческих жителей Заполярья была оборудована специальная сцена для Dance battle и стена для любителей граффити.