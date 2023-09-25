В Долине Уюта состоялся чемпионат России по спортивному ориентированию

Сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации собрались в Долине Уюта Мурманска для участия в чемпионате России по спортивному ориентированию. Это второй чемпионат в Кольском Заполярье, что показывает большой интерес спортсменов к нашей местности. Первый состоялся в 2022 году в Кировске.

Состязания продлились с 22 по 24 сентября в трёх дисциплинах: кросс-классике общим стартом, кросс-лонге и эстафетах по три человека. Соревновались 133 ориентировщика. Из них 98 мастеров спорта России, а также чемпионы и призёры Всемирных игр, чемпионатов мира, Европы, 6 заслуженных мастеров спорта России и два мастера спорта России международного класса.

В кросс-классике общим стартом победу одержали Вероника Калинина из Владимирской области и Марк Тутынин из Смоленской области.

В кросс-лонге золото завоевали Анастасия Рудная и Вероника Калинина из Владимирской области, а также Валентин Новиков из Новгородской области.

В кросс-эстафетах по три человека на первом месте Ленинградская область (Даниил Данчишен, Дмитрий Цветков, Павел Иванов) и Владимирская область (Олеся Гладилкина, Анастасия Рудная, Вероника Калинина).

В командном зачёте среди мужчин на 1-е месте Новгородская область, на 2-м месте Ленинградская область, на 3-е месте Санкт-Петербург.

В командном зачёте среди женщин на 1-м месте Владимирская область, на 2-м месте Нижегородская область, на 3-м месте Ленинградская область.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, подобные соревнования имеют важное значение для развития этого вида спорта в стране. Они позволяют выявить талантливых спортсменов, поддерживать интерес к ориентированию и способствуют развитию новых технологий и методик в данной области.

Фото: https://gov-murman.ru