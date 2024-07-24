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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 10:00

В Долине Уюта состоялся II этап всероссийских соревнований по спортивному туризму в дисциплине северная ходьба «Кубок Федерации»

В Долине Уюта провели II этап всероссийских соревнований по спортивному туризму в дисциплине северная ходьба «Кубок Федерации». Первый этап соревнований состоялся в апреле в Волгограде, третий проведут в октябре в Санкт-Петербурге.

К участию были доступны две дистанции, на обеих возможно выполнение спортивных разрядов, стартовать можно было на любой по выбору или на обеих сразу. На пятикилометровый круг участники вышли 20 июля, сильнейших на трёхкилометровом круге определили 21 июля. Участниками стали 59 спортсменов из республики Карелии, Вологодской и Мурманской областей.

Оценивали результаты спортивные судьи всероссийской категории и первой категории. В абсолютном зачёте на дистанции 5 км весь пьедестал почёта заняли спортсмены Мурманской области. На первом месте Екатерина Шевякова и Евгений Мищенко. На втором месте Оксана Чарупа и Денис Гринев. Бронзовые призёры Ольга Санникова и Геннадий Карпов.

Среди мужчин в возрастной категории от 18 до 49 лет на дистанции 5 км победил Денис Гринев. «Серебро» у Артёма Моисеева. В возрастной категории 50+ лучшим стал Евгений Мищенко. В призёрах Геннадий Карпов и Эдмунд Иорх.

Среди женщин на дистанции 5 км в возрастной категории от 18 до 39 лет победила Татьяна Куликова. Евгения Зырянова стала второй.

В возрастной категории от 40 до 59 лет на первом месте Екатерина Шевякова. В призёрах Оксана Чарупа и Ольга Санникова.

В возрастной категории 60+ лучшей стала Елена Проворова. На втором месте Галина Григорова (Вологодская область). Валентина Шарапова стала бронзовым призёром.

В абсолютном зачёте на дистанции 3 км победу одержали Екатерина Шевякова и Евгений Мищенко. «Серебро» завоевали Ольга Санникова и Артем Моисеев. Бронзовые призёры - Оксана Чарупа и Денис Гринев.

Среди мужчин на дистанции 3 км в возрастной категории от 18 до 49 лет победил Артем Моисеев, вторым стал Денис Гринев. В возрасте 50+ на первом месте Евгений Мищенко. В призёрах Геннадий Карпов и Алексей Андреев (республика Карелия).

Среди женщин в возрастной категории от 18 до 39 лет победила Татьяна Куликова, серебро Евгении Зыряновой. В возрастной категории от 40 до 59 лет первое место у Екатерины Шевяковой. В призёрах Ольга Санникова и Оксана Чарупа.

В возрасте 60+ победила Галина Григорова (Вологодская область). В призёрах Елена Проворова и Валентина Шарапова.

Как напоминает Министерство спорта Мурманской области, 18 июля Долина Уюта принимала третий этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба», в котором сборная команда региона стала бронзовым призёром.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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