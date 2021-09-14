В Долине Уюта состоялся семейный спортивный праздник

12 сентября на территории спорткомплекса «Долина уюта» прошёл первый спортивный семейный фестиваль «На Севере – спорт!».

В рамках фестиваля состоялись забеги для жителей всех возрастов. Также прошла серия велозаездов: для детей 6-7 и 8-9 лет на дистанции в 1000 метров, ребят 10-12 лет на дистанции 2000 метров, а также семейный старт на дистанцию 500 метров для малышей в возрасте до пяти лет и их родителей.

Для зрителей была подготовлена развлекательная программа – выступали мурманские танцевальные коллективы. Победители и призёры мероприятия на каждой дистанции в каждой возрастной группе награждались медалями и грамотами с логотипом регионального министерства спорта. Все участники получили специальные сувенирные наборы – шарф и медаль.

После спортивной части программы были подведены итоги и награждены победители и призеры онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Конкурс показал, как много в Заполярье активных и неравнодушных к спорту людей, которые исключительно своими силами и своим энтузиазмом приобщают людей к здоровому образу жизни. Награды первым народным тренерам и командам области вручил губернатор Андрей Чибис.

В заключение для гостей спортивного праздника состоялся музыкальный концерт группы «Дабро», сообщает Министерство спорта Мурманской области.