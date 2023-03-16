В Долине Уюта стартовали соревнования по лыжным гонкам

В первый день спортивного мероприятия, которое проходит в рамках 63-го Праздника Севера учащихся, на старт вышли юноши и девушки в трёх возрастных категориях: 14 лет и моложе, 15-16 лет и 17-18 лет.

В течение нескольких дней в соревнованиях примут участие более 500 человек из Мурманской области, а также Калужской, Новгородской, Воронежской, Курской, Московской, Тульской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, Москвы, Республики Карелии и Беларуси.

Как сообщает администрация города Мурманска, 18 марта в центре «Лапландия» по итогам двух дней соревнований состоится церемония награждения победителей. А 19 марта в 11 часов в Долине Уюта пройдёт масс-старт спортсменов — все участники начнут гонку одновременно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24556&page=1