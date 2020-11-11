В Долине Уюта завершили асфальтирование лыжероллерной трассы

Работы по комплексному развитию спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске, которые ведутся в рамках национального проекта «Демография» и региональной программы «Спорт – норма жизни», вышли на финишную прямую.

Выполнено профилирование существующих лыжных трасс протяжённостью 5 километров , смонтирован быстровозводимый крытый хоккейный корт площадью 2340 кв. метров и завершено благоустройство «Аллеи Славы спортсменов».

«Подрядчик полностью закончил до снега асфальтирование в два слоя лыжероллерной трассы протяжённостью 2,5 километра . Сейчас активно ведутся по устройству освещения и откосов на этом участке, а также прокладке труб водоотведения», – отметил вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, который держит этот объект на личном контроле.

Также в «Долине Уюта» продолжаются работы по прокладке труб системы оснежения. Подрядчик заканчивает монтаж тентового покрытия хоккейного корта и устройство наружных сетей электроснабжения. Идет планировка территории под благоустройство.

Напомним, социально важный объект, о преображении которого не раз просили мурманчане в соцсетях, должен быть сдан до конца 2020 года.