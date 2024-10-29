В Долину Славы теперь можно доехать на общественном транспорте

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональным Минтрансом проработан вопрос обеспечения транспортной доступности мемориального комплекса «Долина Славы» для жителей и гостей региона.

С понедельника, 28 октября, на остановочном пункте «Долина Славы» в прямом и обратном направлениях начали останавливаться маршруты регулярных пассажирских перевозок:

– №211 «Никель – Заполярный – Мурманск» (автобус большого класса по регулируемым тарифам);

– №211Э «Мурманск – Заполярный – Никель» (автобус большого класса по регулируемым тарифам);

– №211 «Никель – Мурманск» (автобус малого класса по нерегулируемым тарифам);

– №207 «Заозерск – Мурманск» (автобус малого класса по нерегулируемым тарифам).

Теперь жителям и гостям Мурманской области станет ещё удобнее добираться к местам памяти, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/