В дома Кировска скоро придёт тепло

5 сентября начнётся отопительный сезон в жилых домах Кировска и в микрорайоне Кукисвумчорр, с 7 сентября — в посёлках Титан и Коашва.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, глава администрации Юрий Кузин 31 августа подписал соответствующее постановление.

Все школы и детские сады Кировска подключены к отоплению и готовы к новому учебному году. В Хибинской гимназии, как и в других учебных заведениях, тепло и комфортно - в этом вчера убедился глава администрации Юрий Кузин.



- Сотрудниками ХТК, управляющими компаниями, МУП «Хибины» и специалистами УКГХ была проделана большая работа по подготовке к отопительному сезону. Это ремонтные работы, промывка, опрессовка и весь комплекс работ, который потребовался, чтобы в короткий срок подготовить социальные объекты, жилой фонд, теплотрассы, сети. К началу отопительного сезона Кировск готов на сто процентов. Благодарю всех за проделанную работу, - прокомментировал Юрий Кузин.

Опробирование систем теплоснабжения в жилых домах будет проходить с 1 сентября в Кировске и микрорайоне Кукисвумчорр, с 5 сентября — в домах посёлка Титан и Коашвы.