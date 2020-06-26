В дома жителей Белокаменки пришла чистая вода

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян и генеральный директор ООО «НОВАТЭК - Мурманск» Петр Оборин вчера открыли насосную станцию с резервным источником водоснабжения для жителей села Белокаменка.

Раньше единственный трехэтажный дом и часть частного сектора в селе Белокаменка были подключены к водозабору на реке Большая Лавна. Данная устаревшая станция не имеет водоочистных сооружений. При этом каждую весну в реку попадало большое количество талых вод. Соответственно из-за взвеси ухудшалось и качество воды в квартирах. В этот период питьевую воду в поселок приходилось доставлять автоцисцернами.

С запуском новой насосной станции ситуация должна кардинально поменяться. Вода для жителей теперь подается из скважины глубиной в 140 метров . На станции она проходит фильтрацию, так что в дома вода поступает кристально чистой.

Сама подстанция построена с учётом климатических особенностей севера, фундамент здания уже прошел испытание недавним паводком. Выдержал. При этом работа подстанции полностью автоматизирована. Строительство объекта обошлось в 8 миллионов рублей. Средства на возведение, в рамках ранее заключенного договора о социально-экономическом партнерстве, выделила компания «НОВАТЭК».

- В течение ближайших десяти месяцев мы будем проводить дополнительные исследования воды из этой скважины. Если Роспотребнадзор даст положительное заключение, то ее можно будет официально использовать и для питья, - рассказал глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Пока подаваемая вода хоть и чистая, но считается технической. Помимо этого мы продолжаем сотрудничать с компанией «НОВАТЭК» по дальнейшей модернизации системы водоснабжения и водоотведения поселка Белокаменка. Сохраняется и договоренность по строительству в населенном пункте современного социального центра. Он объединит под одной крышей досуговый центр, ФАП, отделение связи и небольшой музей.

- Компания «НОВАТЭК – Мурманск» это отличный пример социально ориентированно и социально ответственного бизнеса, - отметил глава Кольского района Андрей Малхасян. – Компания нацелена не только на извлечение прибыли, но и создание определенного социального эффекта от своей деятельности. Обустройство новой скважины с питьевой водой, конечно же, положительно скажется на качестве жизни всех жителей Белокаменки.

Как сообщает администрация Кольского района, параллельно компания готовит к запуску и собственные очистные сооружения. Сейчас все сточные воды с городка «НОВАТЭКА», в котором работают несколько тысяч человек, вывозятся автоцисцернами за пределы посёлка. Они проходят дезинфекцию на очистных сооружениях Полярного, Александровска и Абрам-Мыса. Загружая и так перегруженные сети небольших населённых пунктов.