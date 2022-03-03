В домах Кировска устанавливают автоматизированные тепловые пункты

В Кировске активно идёт процесс модернизации внутридомовой инфраструктуры. Своим опытом применения энергоэффективных технологий в жилом фонде специалисты поделились с коллегами в рамках профильного семинара, прошедшего накануне в режиме видеоконференцсвязи.

На сегодняшний день автоматизированными тепловыми пунктами (АТП) оснащены 17 кировских многоквартирных домов. В планах администрации до 2025 года оснастить АТП все многоквартирные дома города. Реализация этого проекта позволит добиться экономии энергоресурсов на объектах жилого фонда до 40%. Однако окончательное решение в этом вопросе принимают исключительно собственники помещений.

«Энергосбережение в ЖКХ и жилищном секторе считается одним из наиболее приоритетных направлений в сфере экономии тепловой энергии. Значительная доля в общем потреблении ресурсов дома приходится на отопление и обеспечение населения горячей водой. Одним из мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, является установка автоматизированных тепловых пунктов», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, АТП, управляемый программируемым контроллером, отслеживает и регулирует подачу теплоносителя в зависимости от изменений погодных условий, времени суток и эффективности использования ресурса. Таким образом, в доме постоянно поддерживается заданная оптимальная температура.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441669/#&gid=1&pid=1