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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 11:00

В домах Мурманской области в рамках программы капитального ремонта заменят ещё 73 водоподогревателя

Фонд капремонта многоквартирных домов Мурманской области обновляет системы отопления в домах северян. Всего в 2024 году были заменены 18 водонагревательных приборов в 17 домах разных муниципалитетов, включая Мурманск, Александровск и Кольский район.

Это значительный вклад в улучшение качества теплоснабжения жителей региона, сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта в Мурманской области Юлия Барсукова.

По её словам, в планах на 2025 год предусмотрена замена ещё 73 водонагревателей, из них 28 - в Мурманске, что является важным этапом в модернизации жилищного фонда. Уже проведены работы по замене семи водонагревателей в пяти домах.

Гендиректор фонда осмотрела водоподогреватели в Мурманске на улице Сафонова, №24/26 и на улице Старостина, №37, там в рамках капремонта работала подрядная организация ООО «Теплотех».

В доме №24/26 на улице Сафонова вместо старого кожухотрубного водонагревателя установлен современный пластинчатый теплообменник, также проложены трубопроводы, установлены арматуры и регулирующие клапаны. Рабочие установили механические приборы контроля: манометры и термометры. При этом трубопроводы сварены электродуговой сваркой, оснащены воздухоотводчиками и спускниками.

Специалисты провели испытания соединений, защитили трубы от коррозии краской и изолировали. Теплоизоляция теплообменника выполнена.

Теплообменник на Сафонова, №24/26 запущен в работу с декабря 2024 года.

Как убедилась во время выезда руководитель Фонда капремонта, те же работы подрядчик выполнил в доме №37 на улице Старостина. Запустить оборудование в этом доме планируется до конца марта.

«В этом году у нас колоссальные планы, на территории области уже находится в работе 504 дома, подрядчики выполняют более тысячи строительно-монтажных работ и более 600 проектов. Это крыши, фасады и другие конструктивы», – рассказала Юлия Барсукова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтированы 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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